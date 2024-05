Bundesliga, lo spareggio Bochum-Fortuna Dusseldorf LIVE

Anche in Germania la stagione non è conclusa. Manca l’ultimo verdetto, che arriverà al termine del doppio confronto tra, terz’ultimo in Bundesliga, eterzo in seconda divisione tedesca dietro a St. Pauli e Holstein Kiel, già promosse nella massima serie: una tra le due squadre resterà in Bundes, l'altra farà compagnia a Darmstadt e Colonia, retrocesse in Zweite.appuntamento al Vonovia Ruhrstadion di Bochum per l'andata, in attesa del ritorno previsto per lunedì prossimo a Dusseldorf. Finale di stagione shock per il Bochum, relegato allo spareggio salvezza in virtù delle ultime due sconfitte (0-5 col Bayer, 1-4 col Werder) che hanno permesso all’Union Berlino di salvarsi in virtù di una miglior differenza reti. Di contro c’è un Fortuna Dusseldorf che punta sui gol del bomber greco Tzolis, 22 reti in campionato.

