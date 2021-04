El equipo se ha reunido y decide volver para luchar por el escudo pero firme en la condena al racismo de todo el @valenciacf en todas sus formas.



I Murcielagos hanno lasciato il campo perché, interpretando le immagini,, difensore centrale e autore del gol del momentaneo 1-0, ha rivolto insulti a, centrale del Valencia, molto probabilmente razzisti.Dopo che i due giocatori hanno litigato, ilha deciso di abbandonare il terreno di gioco per solidarietà nei confronti dell’ex Lione al 29esimo minuto di gioco.​ Dopo uno scontro in area di rigore, i due si prendono a parole a distanze, con Diakhaby che non si interesse dell’azione e va faccia a faccia con Cala, coi compagni che lo provano a tenerlo fermo. Di seguito, il Valencia abbandona il campo, per poi rientrare dopo 10 minuti di stop, senza Diakhaby, sostituito da