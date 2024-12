Cagliari-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

L'per continuare a volare e tenere vivo il sogno Scudetto, ilin cerca di punti salvezza: all'Unipol Domus si affrontano Davide Nicola e Gian Piero Gasperini.La 16esima giornata della Serie A 2024/25 mette a confronto i sardi e i bergamaschi, due squadre che vivono momenti di classifica molto diversi.I rossoblù, reduci dalla sconfitta di Firenze, cercano punti per allontanarsi dalla zona rossa, quella della retrocessione.La Dea invece vuole archiviare la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League e continuare a volare: caccia alla decima vittoria di fila in campionato per consolidare la vetta della classifica.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Cagliari - Atalanta in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tutte le informazioni su Cagliari-Atalanta:: Cagliari-Atalanta: sabato 14 dicembre 2024: 15.00: DAZN: DAZN: Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.. Nicola.

: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.. Gasperini.- Nicola va verso la conferma di Zortea, ballottaggio tra Luvumbo e Obert con Augello che potrebbe alzare la sua posizione. Viola insidia Gaetano.Qualche dubbio anche per Gasperini: Koussonou-Djimsiti, Ruggeri-Zappacosta, De Ketelaere in vantaggio su Samardzic così come Retegui su Pasalic.- La sfida tra Cagliari e Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

- Cagliari-Atalanta sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN: l'app è scaricabile su device portatili come smartphone e tablet, da browser invece basterà collegarsi al sito ufficiali inserendo le proprie credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.