Cagliari-Juventus, le pagelle di CM: il gol salva Vlahovic, Conceicao si perde. Caprile para quel che può

Se il Cagliari resta in partita per buonissima parte della gara, il merito è esattamente del portiere rossoblù. In due, anche tre, occasioni è semplicemente reattivo. Che non è poco.Poca roba, in termini di spinta, in termini di inventiva. Sa fare di meglio e fino all'ultimo ci prova pure. Resta fermo alle intenzioni.- Eh, alla fine quello svarione è decisivo: Vlahovic gli mangia il tempo e mette il dito nella piaga, scherzando persino con quel tiro debole che illude il colombiano. No, non l'ha presa.

Tutto sommato, Vlahovic ha solo quell'occasione, Yildiz però ne ha un paio. Il Cagliari, soprattutto nel primo tempo, ha ballato tremendamente lì dietro.C'era una volta, un cavallo di razza sulla sinistra. Oggi c'è un giocatore fin troppo comodo, fin troppo pulito. Non spinge più come sa e come potrebbe.Pure qui, e pure lui: è stato l'uomo in meno del Cagliari, soprattutto in relazione a quanto avrebbe potuto dare e quindi incidere all'interno delle dinamiche di questa partita. (dal 70'Una prova più di carattere che di qualità. Mette quel che può)

Niente di eccezionale, ma neanche niente di male: prova a rientrare e sta per vie centrali, così da dare un'opzione più sostanziale ai compagni. A volte è perfetto, a volte decisamente meno. (dal 70'La qualità per mettere ordine e per pungere, magari sui piazzati. Ma arriva poco).Tanta voglia, poca concretezza. Alla fine il Cagliari si fa pericoloso solo con situazioni estemporanee, difficilmente crea per poi andare in porta. E c'è un po' di confusione nella sua prova. (dall'86'Partita nettamente sottotono rispetto alle potenzialità. Il centrocampo del Cagliari non regge la pressione e cresce solo nella ripresa, ossia quando Deiola è già uscito. (dal 57'Prova a cambiare le dinamiche della partita: ha le qualità per farlo, e le mostra).

Non ci sono highlights della sua partita. C'è soltanto tanta corsa, tanto impegno, poca sostanza. Specialmente quando avrebbe potuto incidere con le sue sterzate. (Dal 46'Entra, cresce, dà forza alla sua squadra. Ha un motore diverso).Per tutta la partita, Nicola lo pizzica con una costanza spaventosa. Piccoli fa rumore e prova a pungere, ma le occasioni oggettivamente sono davvero poche.Poteva osare un po' di più, nella ripresa ci si ferma alle intenzioni. Per il resto, soprattutto per il passivo, c'è da ringraziare Caprile.

Alla fine non deve compiere chissà quanta roba. Il Cagliari si limita ad affacciarsi sulla trequarti, a creare apprensione più che occasioni. E Di Gregorio risponde con puntualità.Spende un giallo ingenuo ed è l'unico neo all'interno di un'altra partita di qualità superiore. Ha trovato la sua comfort zone: non sarà più pungente in fase d'attacco (sebbene segni quasi con continuità), ma è quello che serve per stappare la fase offensiva della Juve.Lo 'spazzometro' è impazzito. Appena arriva una palla, il centrale bianconero è lì ad allontanarla. Con una costanza e una continuità semplicemente micidiali. Dà prova (riuscita) di poter reggere pure questa nuova difesa.

Oh, bene! Molto bene! Ma anche col PSV, prima del disastro, alla fine Kelly aveva tenuto bene e aveva dato risposte consistenti. Anche a Cagliari dimostra di essere cresciuto, in consapevolezza e condizione.Si vedeva: non è al meglio. E' tornato ed è finito subito per fare gli straordinari. Quello di Cambiaso diventa il 26esimo infortunio della stagione della Juve: è una situazione imbarazzante. (Dal 73'Entra senza riscaldamento e i flashback sono quelli di guerra e di errori. Non ne fa)Non è di per sé una cattiva partita, è però l'ennesima gara in cui sembra nascondersi, in cui si frammenta tra le maglie degli avversari. Pure quando ha l'occasione di colpire, alla fine non lo fa: che succede? Paura? (dal 62'Dà qualità e comunque supporto, specialmente nelle uscite. Poi si fa male, ancora e sul più bello) (dall'82'Tatticamente da capire, deve correre e dare tutto per pochi minuti.

Primo tempo semplicemente sontuoso: Loca viene lasciato solo dal Cagliari ed è libero di inventare, dare ritmo, sistemare la squadra. Tutto quello che può fare, ecco, alla fine lo fa. Nella ripresa è una gara più sporca e abbassa il livello.Due occasioni piuttosto nitide e poi le scelte, di nuovo, queste benedette scelte. Chico non riesce a trovare continuità e si regala un'altra prestazione a metà: vibra fortissimo, poi si perde. (dal 62'Non gli arrivano grossi palloni da giocare, né si fa vedere per creare - anche da solo - qualcosa di vero).

Partita più di rappresentanza che di concretezza. Si piazza sul centro-sinistra e prova a dare più soluzioni, soprattutto in profondità, principalmente per sfruttare la verticale. A volte ci riesce, a volte no.Sbaglia tre gol e fino all'ultimo questa partita non vuole assolutamente chiudersi. Kenan però gioca una partita vera, con qualità, senza cinismo ma con tutto quello che si può chiedere a un giocatore così.E non di più. Perché può chiuderla - anche se sembrava rigore - e non ci riesce. Perché parte benissimo e alla fine non la chiude mai. Perché fa una partita molto simile alle altre, ed è la rete a salvarlo.

La risposta rispetto alla Champions è arrivata. Ma la Juve ha comunque il problema del cinismo. O meglio: ha il problema di non averlo.