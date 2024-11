Cagliari-Milan, le pagelle di CM: Leao è super, male Theo Hernandez. Zappa-Zortea da urlo

Getty Images

: esce in ritardo sul primo gol mentre sul terzo respinge troppo centrale. Esordio da dimenticare.: metronomo offensivo instancabile. Mette in aria di rigore una marea di cross veramente precisi. Suo il bellissimo assist per il gol del definitivo 3 a 3.: se Camarda non impressiona alla prima da titolare in Serie A è merito suo. Nel complesso sufficiente.: non chiude su Leao in occasione del secondo gol, regalando al portoghese una prateria immensa.(dal 28' s.t: entra e si mette in copertura sull'out di sinistra)

: meritava un voto in più per la doppietta ma soprattutto per l'eurogol messo a segno ma sui tre gol del Milan c'è un po' anche del suo zampino.: ha il compito di spezzettare il gioco e lo porta a termine con successo. Non sfigura contro il centrocampo rossonero.: l'uomo dal tocco in più. Peccato perché se giocasse di prima sarebbe molto più utile alla squadra.(dal 33' s.t: fa impazzire il Milan nei minuti finali di gara, quelli decisivi.: fa annullare un gol a Zappa toccando una palla diretta in rete. In fase offensiva sbaglia troppi palloni, non da lui.

(dal 28 s't: il suo ingresso non da maggiore vivacità all'attacco): segna, copre anche quello che spesso Zappa lascia scoperto e non si fa spaventare dall'avere Theo sulla sua fascia. Tuttofare.(dal 33' s.t: non sfigura contro il roccioso duo Pavlovic-Thiaw, anzi, a tratti è lui che "bullizza" loro. Quest'oggi è mancato solo il gol.(dal 33' s.t: partita versione montagne russe anche per lui. Sicuramente poteva fare prima qualche cambio ma il pareggio contro il Milan vale sicuramente la sufficienza.

: raccoglie per ben tre volte il pallone dal fondo della rete senza avere grandi responsabilità. Rispetto a Madrid non riesce nei super poteri.più difensore bloccato che terzino di spinta, prestazione non all’altezza.(Dal 36’ st: costantemente in difficoltà con il gioco aereo voluto dal Cagliari.spesso fuori posizione dal punto di vista tattico con Fonseca che si arrabbia nel finale.ha sulla coscienza il gol del definitivo 3-3 perché lascia Zappa indisturbato per calciare in porta.

: un lampo, bellissimo, con quell’assist delizioso per il primo gol di Leao. Meno intenso rispetto al solito.: errore, doppio, da matita rossa sul secondo gol del Cagliari. Avvia il gol dell’illusorio 2-3.la preparazione é sempre ottima ma manca nell’ultima scelta.(Dal 20’ st: buon ingresso per l’inglese)ci prova in tutti i modi, entra nell’azione che porta alla terza rete di Abraham. Non fa magie ma regala sostanza.(Dal 36’ stRafa in back. Due grandi gol e tanto altro.

(Dal 36’ stnel primo tempo lavora molto bene per la squadra vincendo tanti duelli. Conclude in porta in un’occasione al 15’ del secondo tempo con un colpo di testa debole. Buon esordio.(Dal 20’ st: trova il secondo gol con la maglia rossonera ma non basta per portare a casa la vittoria)non riesce a dare una svolta alla squadra in campionato. Due punti persi in quel di Cagliari e la sensazione di non aver letto bene la partita nel finale con i cambi.