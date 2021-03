Dopo il ko per 3-1 contro la Juve, l'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato così a Sky Sport: “Abbiamo concesso troppe ripartenze, ci siamo esposti alla loro bravure e ogni volta che ripartivano non avevamo le giuste distanze e non siamo riusciti a fare fallo. Dobbiamo essere più scaltri, una squadra che deve salvarsi deve avere più cattiveria: la colpa è mia che non sono riuscito a trasmettere l’importanza della partita ai ragazzi. Nella ripresa è arrivata la reazione e questo ci deve far ben sperare per il futuro, il percorso è ancora lungo. Il fallo di Ronaldo? Non ho mai parlato degli arbitri, dobbiamo focalizzarci sull’obiettivo e il resto non ci deve interessare. Volevamo provare a fare la gara cercando di non lasciare il palleggio abbiamo concesso delle ripartenze clamorose che questa squadra non si può permettere. Dobbiamo migliorare con le preventive. Mi dispiace, dovevamo gestirla in un’altra maniera questa partita”.