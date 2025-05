Cagliari-Udinese, le pagelle di CM: Zarraga sugli scudi, che qualità Atta. Luperto da dimenticare

Getty Images

Cagliarici mette le mani quando può. Incolpevole sulle reti prese.: quella scesa in campo è sicuramente la sua versione peggiore. Commette troppi errori, non da lui.: il migliore dei tre dietro. Contiene Davies come può.: assente in fase d'attacco, in difesa prova a limitare i danni.: si limita a difendere, dimenticandosi di essere presente in attacco.(dal 34' s.t: parte bene, poi si perde per via del dominio ospite a centrocampo.: lento ed impalpabile, praticamente mai al centro del gioco.

(dal 24' s.t: può fare poco, anche perché gioca zoppicando).: suo il lancio a superare la difesa per il gol di Zortea. Detta i tempi di gioco permettendo alla squadra di tenere il baricentro laddove necessario.(dal 24' s.t: entra per mettere ordine in mezzo al campo): si conferma tra i "top" di ruolo siglando il sesto gol in campionato.(dal 28' s.t: entra con buona verve, mettendo in campo voglia e velocità).: passa un tempo intero in terra e sempre in fuorigioco. Meglio ad inizio ripresa ma non abbastanza per la sufficienza.

(dal 34' s.t).partita di sacrificio anche se non sempre riesce a mantenere palla come dovrebbe.: aveva l'occasione di chiudere in anticipo il discorso salvezza ma non ne ha approffitato. Sbaglia i cambi, anche perché manda in campo Gaetano da infortunato.Udinese: quasi mai chiamato in causa.: con un colpo di pancia trova il gol che riporta la vittoria in casa Udinese dopo ben due mesi.: giornata senza troppe preoccupazioni.: sbaglia il fuorigioco in occasione del gol del pari ma si riprende subito mettendo il fisico ovunque.

: prova a mettersi in mostra con qualche buona giocata. Suo l'assist per il primo gol.(dal 33' s.t).: presente in ogni parte di campo, un vero e proprio pendolino. Suo il gol che apre le marcature.: metronomo del centrocampo bianconero. Prende per mano la squadra.(dal 39' s.t).: coadiuva i compagni di reparto impostando il gioco insieme a Lovric.: insieme a Solet ha molte colpe sul gol subito ma è anche vero che mette a referto l'assist decisivo da calcio d'angolo.: ha qualità e si vede. Ogni volta che tocca un pallone crea qualcosa di buono.

: difende palla e si rende pericoloso. Una vera e propria punta "boa".(dal 33' s.t: torna alla vittoria dopo ben due mesi. Un risultato che fa morale.