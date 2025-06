Calciomercato, cos'è il Decreto Crescita? Esiste ancora e fino a quando?

Getty Images

Dal 2019 in poi nel mondo del calcio e delsi è parlato a lungo e soprattutto si è dibattuto a lungo del cosiddettovenne introdotta per agevolare il cosiddetto "rientro dei cervelli" in tutti gli ambiti lavorativi. Il calcio se ne è appropriato e nel corso degli anni sono tantissimi gli atleti che ne hanno beneficiato.La norma 34 del Decreto Crescita del 2019, la quale si aggiunge alla legge 24bis del 2017, di fatto prevede cheabbiano uno sconto sulla tassazione del loro reddito. Entrando nel dettaglio, per tutti i paesi d'Italia posti al di fuori del cosiddetto "Mezzogiorno" il 70% della base imponibile del reddito non venga tassato. Nel Mezzogiorno la quota sale addirittura al 90%

Pochi mesi dopo l'introduzione del Decreto Crescita per i lavoratori, la norma è stata ampliata anche al mondo dello sport professionistico.(70% per i club del Mezzogiorno) a cui si aggiunge un contributo "dello sport" dello 0,5% destinato al potenziamento dei settori giovanili. Il calcolo per lo sconto, per fare chiarezza, va fatto quindi sul lordo e non sul netto degli ingaggi.Nell'annata sportiva 2022/23 il Decreto Crescita per il calcio è stato modificato date le pressioni politiche seguite alle continue mancate qualificazioni ai Mondiali dell'Italia. Fino ad allora, infatti, i vantaggi fiscali potevano essere utilizzati anche per i ragazzi dei settori giovanili, ma- Il passato è d'obbligo perché dalla sessione invernale della stagione 2023/24 il Decreto Crescita è stato ufficialmente abolito dal Governo Meloni che, all'interno della Legge Finanziaria ha abolito i vantaggi fiscali delle già citate leggi 2017 e 2019. Nessun nuovo contratto firmato dal calciomercato di gennaio 2024 in poi ha più potuto godere quindi dei vantaggi fiscali.La Lega Serie A si sta battendo ancora oggi con il Governo per la reintroduzione dei vantaggi fiscali per ampliare la competitività del nostro campionato, ma il Decreto Crescita, in realtà, non è sparito del tutto. I vantaggi fiscali sono infatti ancora validi per quei calciatori che stavano godendo dei suoi benefici e che si sono adoperati per ampliarne la durata a 5 o 10 anni come da normativa.I vantaggi fiscali, infatti, avevano durata di due anni a patto che la residenza fiscale del diretto interessato rimanesse su territorio italiano per la durata di almeno 1 anno e mezzo +1 giorno (Il caso Lukaku passato dall'Inter al Chelsea e poi di nuovo in nerazzurro ne è un esempio). La durata poteva essere ampliata a 5 anni in caso di acquisto di un immobile sul territorio e a 10 anni nel caso in cui il lavoratore avesse generato della prole cittadina italiana.Per fare degli esempi godono ancora dei vantaggi del decreto crescita calciatori come Marcus Thuram, Benjamin Pavard, Moise Kean, Tammy Abraham, Mike Maignan, Christian Pulisic, Romelu Lukaku e anche allenatori come l'attualmente svincolato Thiago Motta.