In Spagna scoppia uno scandalo legato al calcioscommesse. Il quotidiano El Mundo ha pubblicato delle intercettazioni telefoniche su Valladolid-Valencia (0-2), partita valida per l'ultima giornata di campionato nella Liga, decisiva per il quarto posto in classifica e la qualificazione degli ospiti alla prossima Champions League.



Carlos Aranda, a capo di un'organizzazione criminale, parla così al telefono con i complici: "C'è un accordo tra gentiluomini, ci sono sette giocatori comprati. Il Valencia vince sia il primo che il secondo tempo e deve segnare due gol, nessuno può scoprirlo".



L'ex calciatore Raul Bravo avrebbe incontrato Borja Fernandez, storico capitano del Valladolid (club presieduto dal Fenomeno Ronaldo) che ha dato l'addio al calcio e avrebbe coinvolto nella combine sei suoi compagni di squadra. In attesa del processo, Aranda e Raul Bravo sono stati rilasciati su cauzione.