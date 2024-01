Calvarese: 'Fabbri e Mariani, errori di campo. Var sbagli di facile lettura. I varisti oggi sono troppo inesperti'

L'ex arbitro internazionale Gianpaolo Calvarse della sezione di Teramo, e oggi moviolista per le trasmissioni Amazon Prime è intervenuto a Tutti Convocati per provare a spiegare i numerosi casi discussi in questa giornata che hanno visto coinvolti il var e chiamate arbitrali discutibili.



FABBRI E MARIANI, ERRORI DI CAMPO - "Prima di tutto gli arbitri devono tornare ad arbitrare dal campo. Il primo errore lo commette Fabbri sul 2-1 dell'Inter. Anche oggi in Torino-Napoli un arbitro che mi piace molto come Mariani non può non vedere in tempo reale il piede a martello di Mazzocchi"



ERRORI TECNICI AL VAR - "Sono errori tecnici del VAR - detti da me che ne ho fatti tanti - di facile lettura. Duda e Bastoni prima hanno un corpo a corpo lecito, si spintonano. Se tu avessi visto quello, avresti capito subito che la spallata dell'interista era volontaria e irregolare".



VARISTI INESPERTI - "Il corpo VAR Pro è fatto da arbitri dismessi per limiti tecnici, che hanno esperienza con 5-10 gare in Serie A e senza big match arbitrati. In mezzo a loro ci sono Valeri e Irrati, ma gli altri non possono essere inesperti in un ruolo chiave per il calcio".