Joao Cancelo e un nome che ritorna. In tutti i sensi. Perché in queste ore, il Mundo Deportivo ha rilanciato ancora l'opportunità di vedere il portoghese all'Inter nell'operazione Lautaro Martinez col Barça. In che modo? Il Barcellona cederebbe Nelson Semedo al Manchester City in cambio di Cancelo, poi girato all'Inter per il centravanti argentino. Uno scenario complesso perché oltre agli incastri tra il club inglese e quello catalano, c'è da considerare il peso del valore a bilancio di Joao che crea un ostacolo serio. Come a dire: il gradimento per Cancelo non basta, l'Inter sa che il problema è un altro.



L'ex Juve infatti è a bilancio per una cifra molto alta, si toccano i 60 milioni e dunque lo scambio tra Barça e City verrebbe eventualmente impostato su quelle basi visto anche il prezzo alto di Semedo (altro scoglio...). In questo caso, inserire Cancelo nell'operazione con l'Inter significherebbe abbassare di molto la quota cash per Lautaro che invece Marotta e Ausilio pretendono sia almeno di 90 milioni. Per questo Firpo è il preferito e di Joao al momento non si sta discutendo, a meno di formule vantaggiose che ai nerazzurri non sono state proposte fin qui. Una pista forse affascinante quella che porta a Cancelo, ma nella realtà molto complicata.