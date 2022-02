Sembrava tutto ben indirizzato per l'approdo dialla, ma alla fine il centrocampista uruguaiano è rimasto a: "Non certo per colpa nostra". A rivelarlo è il direttore sportivo dei rossoblù,, in un'intervista concessa a L'Unione Sarda: "E' uno dei giocatori più forti del Cagliari, è caratteriale, ambizioso e credo che abbia voglia di giocare nelle coppe europee. Lui non lo ha mai detto, questo lo voglio precisare, ma lo sappiamo. Detto ciò, i matrimoni si fanno in due, è sempre mancata la scintilla per approdare in un top club. Quest'anno, non è certo colpa del Cagliari se lui non è finito alla Juventus. Colpa dell'atteggiamento del giocatore? No.. Lui è convinto di poter giocare in un club al top in Europa. Ora è a Cagliari ed è felicissimo di stare qui da noi, apprezziamo molto questo atteggiamento. La Roma non ci ha mai chiesto il giocatore, il Napoli non è in grado di prenderlo".- Capozucca traccia poi il bilancio del mercato e gli obiettivi per la stagione: "Il mio bilancio sul mercato è positivo. Ognuno di noi deve fare quello che è logico e che è possibile fare: dovevamo prendere due difensori e un centrocampista e li abbiamo presi. Aebischer era l’alternativa a Nandez. Io ho fatto il possibile, voglio aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo. Il nostro posto è la Serie A, non vedo altre soluzioni. Ci riusciremo".- Capozucca torna poi anche sulle dichiarazioni post-Udinese: "Forse dovrei fare questo lavoro con più distacco ma quando il Cagliari perde io sto male fisicamente. Le parole di quella sera, dopo quella sconfitta, non sono state di circostanza. Mi sono sentito umiliato, ho visto gente piangere e mi immaginavo la rabbia del tifoso, non quello dei social, ma di quello che fa dei sacrifici per stare con la squadra, di chi ci ama".- Chiusura infine su Walter Mazzarri: "Mai pensato di sostituirlo. Se fosse andato via l’avrei seguito".