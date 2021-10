Pierluigi Casiraghi, ex attaccante di Juventus, Lazio e Chelsea, dice la sua su questo turno di Serie A a Leggo: "Lazio-Inter e Juve-Roma possono indirizzare già il torneo. Da una parte i nerazzurri stanno dimostrando di non essere cambiati nella mentalità, poi c'è questa nuova Lazio di Sarri che mi piace tanto anche se ha bisogno di tempo per crescere. Dall'altra parte Juve-Roma è un super classico. Sono curioso di vedere l'atteggiamento di Mourinho e della squadra di Allegri che in caso di vittoria ha la possibilità di avvicinarsi ancora di più ai primi posti in classifica".



SU DZEKO - "Dzeko è forte, è un grande giocatore completamente diverso da Lukaku. È uno che fa giocare la squadra, che tecnicamente ha dei grandi colpi. Sa segnare in qualsiasi modo, anche con colpi di genio. E poi riesce a far segnare anche gli altri, è un giocatore completo".