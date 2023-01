Dopo il ritiro del gruppo Alessandro Barnaba di ieri, e dopo la prima convocazione dell'assemblea dei soci andata deserta, il futuro dellaè ancora tutto da delineare. Come noto gli azionisti di maggioranza, la famiglia, non si sono presentati e la sensazione è che il Viperetta possa replicare la strategia anche in seconda convocazione.Il prossimo appuntamento infatti è per il 10 gennaio, ma probabilmente anche in quella data l'assemblea andrà. Il motivo è semplice: fino a quando Ferrero non avrà trovato il finanziamento da 30-35 milioni di euro, non ha senso per la famiglia del Viperetta partecipare ad un'assemblea il cui primo punto all'ordine del giorno è la ricapitalizzazione. Ricordiamo che la terza e la quarta convocazione sono fissate per il 20 gennaio e il 2 febbraio.