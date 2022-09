In questo momento, la cessione dellaè decisamente più complessa e arzigogolata di quanto sembri. Nelle ultime ore a Genova circolavano in maniera incontrollata voci, rilanciate su varie pagine social, relative ad unadella trattativa con lo sceiccorappresentato dal barese FrancescoL'operazione prosegue da tempo ma senza le garanzie bancarie richieste dal trustee Vidal. Una settimana fa, in una call conference anche con l'advisor Lazard, Di Silvio aveva annunciato l'invio delle garanzie bancarie in sette-dieci giorni ma al momento, scrive l'Ansa, laNel frattempo, Lanna smorza i toni ma ammette l'esistenza di tre soggetti che avrebbero già completato la due diligence. La notizia di giornata, infatti, è proprio che(non fatta dal gruppo Di Silvio, proprio perché impossibilitati ad accedere alla data room a causa dell'assenza di alcuni documenti). I tre soggetti interessati proverrebbero dagli Stati Uniti (due) e dal Qatar, non riconducibili però al gruppo Di Silvio. Una quarta entità invece sarebbe pronta ad iniziare a breve l'analisi.