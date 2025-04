Champions League, anche Arsenal-PSG in chiaro: sarà trasmessa in diretta su TV8

Getty Images

La sfida tra i blaugrana di Hansi Flick e i nerazzurri di Simone Inzaghi, in programma mercoledì 30 aprile alle 21, sarà trasmessa su Nove grazie all'accordo con Amazon Prime Video, ma a questa partita si aggiunge anche quella tra i Gunners di Mikel Arteta e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.Con le semifinali di UEFA Champions League, TV8 Champions Night si sposta al martedì. Così la gara dell'Emirates Stadium di Londra, Arsenal-PSG, di domani martedì 29 aprile (calcio d'inizio ore 21) andrà in onda in diretta su TV8.

Pre-partita dalle ore 20.20 condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis ed Elio di Elio e Le Storie Tese.Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti. In occasione delle gare di ritorno delle semifinali di Champions, TV8 trasmetterà, sempre in diretta, martedì 6 maggio alle ore 21.00, la sfida tra Inter e Barcellona, decisiva per la qualificazione alla finalissima.La serata di TV8 prosegue poi a mezzanotte con TV8 Gialappa's Night: la Gialappa's Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Torna anche Max Giusti, questa volta nei panni del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.