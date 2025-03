Champions League, la classifica dei monte-ingaggi: Inter penultima, comanda il Bayern Monaco

Chiusi gli ottavi di finale, è tempo già di pensare ai quarti di Champions League, che vedranno in campo, tra le otto, l'Inter di Simone Inzaghi come unica italiana. I nerazzurri affronteranno il Bayern Monaco: andata l'8 aprile, ritorno, a San Siro, il 16 aprile. Gli altri quarti saranno Arsenal-Real Madrid (andata l'8 e ritorno il 16) Barcellona-Borussia Dortmund e PSG-Aston Villa (andata il 9 aprile e ritorno il 15)

LE PIU' RICCHE - L'Inter non è certo la società più ricca delle otto, essendo ancora in gara Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona e lo stesso Bayern Monaco che, secondo i dati riportati da Capology e rielaborati da Calcio e Finanza, è la squadra con il monte-ingaggi più alto con 275,9 milioni di euro lordi, davanti anche ai blancos, che sono a quota 273,8 milioni lordi. I nerazzurri, invece, sono settimi con 141,6 milioni lordi, sotto anche all'Aston Villa, che, con l'arrivo di Marcus Rashford e Marco Asensio, ha visto salire gli stipendi a un totale di 146,9 milioni. Fanalino di coda il Borussia Dortmund con 113,6 milioni lordi.

IL PODIO DELL'INTER - Nell'Inter comanda la classifica dei calciatori più pagati Lautaro Martinez con uno stipendio di 9 milioni netti (16,6 lordi). Secondo posto, a pari merito, per Barella e Calhanoglu con 6,5 milioni (12,03 lordi), terzo per Marcus Thuram con 6 netti (7,86 lordi).

La classifica dei monte-ingaggi