Champions League LIVE: Benfica-Monaco e Bayern Monaco-Celtic

Paolo D'Angelo

39 minuti fa



Archiviato il primo turno dei playoff di Champions League, si torna subito in scena con le gare di ritorno, che decreteranno quali squadre andranno agli ottavi e quali dovranno dire addio per questa stagione alla possibilità di vincere la coppa dalle grandi orecchie.



Oltre al Milan che ospita il Feyenoord a San Siro alle 18.45 e l'Atalanta che se la vedrà con il Club Brugge, ci sono altre due partite in programma in questo martedì di Champions. Alle 21 scende in campo il Bayern Monaco contro il Celtic e, in contemporanea, Benfica-Monaco.