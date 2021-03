Ribaltare il 4-1 dell'andata al Camp Nou è un'impresa impossibile ma quando in campo ci sono dei fenomeni nulla può essere escluso e allora il ritorno degli ottavi difrasarà inevitabilmente il match clou di questa serata. Non ci sarà il grande ex Neymar e quindi i fari si concentreranno inevitabilmente superché un'ipotetica eliminazione dei blaugrana rappresenterebbe anche un formale passaggio di consegne fra i due dopo l'eliminazione di ieri sera di Cristiano Ronaldo e della sua Juventus nell'Olimpo di questo sport.