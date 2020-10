AL FISCHIO FINALE RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI ALBERTO POLVEROSI

nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Gli ucraini non sono da sottovalutare, al debutto hanno battuto in trasferta il Real Madrid per 3-2. Sfida delicata per i nerazzurri che, in caso di vittoria, salirebbero momentaneamente in testa alla classifica del Gruppo B in attesa della sfida tra Borussia Moenchengladbach e Real Madrid: Trubin; Dodo, Khocholava, Bondar, Korniienko; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Marlos, Solomon; Dentinho.: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lukaku, Lautaro.​