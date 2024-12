Champions League su NOW: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

Getty Images

che fa entrare il torneo nel suo momento clou: sono sempre più preziosi i punti in palio inD’altronde il nuovo formato che è partito con l’edizionesta appassionando ed emozionando tutti i tifosi in giro per l’Europa. La nuova formula a 36 squadre con un girone unico ha rimescolato le carte e assicurato gare equilibrate e numerose sorprese.Le nostre rappresentanti stanno tenendo alto l’onore della Serie A.lotta per il primo posto, occupato in questo momento dalstanno risalendo la classifica e puntano alla top 8 che consentirebbe loro di passare direttamente agli ottavi di finale. Più complicato il percorso dellache ha dovuto affrontare un calendario complicato. Attardato invece ilche sta pagando lo scotto del ritorno in Champions dopo 60 anni. Tra le prime otto figurano big come, mentre aspirano ad entrarci squadre blasonate come(13esimo) e(15esimo). Rischiano invece top club comeLe ultime due vincitrici del trofeo infatti sono in difficoltà: gli inglesi ristagnano al 17esimo posto, gli spagnoli addirittura al 24esimo. Sarebbero in questo momento l'ultima squadra a passare il turno.Il quinto turno vedrà protagoniste le nostre in sfide di cartello: da segnalareCompletano il programma

