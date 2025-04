Che fine ha fatto? "Campioni, il sogno": il Cervia di Graziani e tutti i protagonisti oggi

DIFENSORI:



Gianluca Ricci: capitano del Cervia in quella prima edizione, aveva militato prima nello show in squadre del calibro di Cesena, Ancona, Bari e Ravenna. Dopo aver giocato nel Baracca Lugo in Promozione, nella Giacomense in Serie D e nel Loops Ribelle in prima categoria, si è trasferito al La Fiorita, squadra sanmarinese che ha disputato anche i preliminari di Champions League. Dopo aver concluso la carriera nel 2011, è diventato il direttore sportivo dell'Imolese Calcio, squadra il cui presidente è stato il suo ex compagno al Cervia Lorenzo Spagnoli, e ora è responsabile del settore giovanile del Ravenna.



Mattia Missiroli: cresciuto nel gruppo storico del Cervia, all'epoca aveva inciso il cd contente la sigla del reality. Ha giocato ancora nel Cervia, poi si è dedicato alla politica, diventando consigliere provinciale.



Zoran Ljubisic: uno dei pochi stranieri della rosa, visto che è nato in Bosnia. Cresciuto nelle serie minori venete, ha giocato anche nella Serie A bosniaca per poter ricevere la chiamata della nazionale Under 21. Dopo il ritiro ha frequentato il corso di allenatore e ha aperto un negozio di abbigliamento sportivo a Cittadella, che ha chiamato 6.1, 6 come il numero della maglia che ha quasi sempre indossato e .1 perchè spera che sia il primo di una lunga serie di negozi.



Fabio Borriello: fratello dell'attaccante ex Milan e Roma Marco. Dopo aver partecipato al ritiro estivo con il Milan al termine della stagione 2004-05, ha giocato nella serie B Svizzera, nel Lugano, nel Lecco e nel Pro Vasto in serie C2. Finito sulle riviste per una relazione con Emma Marrone, è diventato amministratore delegato della società FB Internazionale SAGL attiva in vari settori, in particolare nel settore immobiliare.



Francesco Gullo: divenuto famoso per essersi descritto come un professionista di grande esperienza, che aveva militato anche nel Basilea e per essersi vantato di aver disputato i preliminari di Champions League contro la Juventus, dicendo di aver marcato anche Del Piero, storia poi svelata come non vera. Ha abbandonato quasi subito il calcio, ha aperto una scuola calcio e ha fatto l’opinionista su alcune reti locali, dedicandosi poi a progetti anche benefici legati al reality e ai bambini.



Ibrahiman Scandroglio: nazionale ivoriano, soprannominato Bobo, ha continuato a giocare nella Pergolettese, nella Sorianese, nell'Imolese e nella Bustese, prima di ritirarsi e provare ad intraprendere la carriera di allenatore.



Manuel Paesani: cresciuto nelle giovanili del Cesena, fu sfortunato all'epoca del programma visto che si ruppe il legamento del ginocchio per la seconda volta dopo due giorni di allenamento. In seguito ha partecipato come corteggiatore alla trasmissione di Maria De Filippi "Uomini e Donne", e ha continuato a giocare per qualche anno in Eccellenza..



Cristian Arrieta: è stato sicuramente il giocatore che ha ottenuto più successo sul campo dopo la fine del programma. Già prima dell'inizio di "Campioni" aveva militato a lungo in Serie C2, nelle fila di Alessandria e Ivrea. Dopo aver vinto il programma ed aver partecipato al ritiro estivo dell'Inter, è passato al Lecco in C1 prima di essere acquistato dal Lecce, all'epoca in Serie B. Nel 2008 è stato ingaggiato dai Puerto Rico Islanders, club della United Soccer Leagues First Division, la Serie B statunitense, con i quali ha poi partecipato alla CONCACAF Champions League 2008-2009. Dopo la naturalizzaione, nel settembre 2010 all'età di 31 anni ha esordito nella Nazionale di calcio di Porto Rico, della quale è poi diventato capitano e con la quale ha disputato 20 presenze, segnando 5 reti. In seguito ad un'esperienza nei Philadelphia Union, nella stagione 2011 è passato nella North American Soccer League, con i Fort Lauderdale Strikers. Nel 2013 Arrieta è tornato in Italia, dove ha giocato un anno in Promozione. Nel febbraio 2015 ha partecipato al Torneo di Viareggio in veste di allenatore della Primavera del New York LIAC. Negli anni successivi lavora anche come spedizioniere prima e come autotrasportatore poi per UPS, sempre nella città di New York.