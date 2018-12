L'attaccante del Napoli, il belga Dries Mertens è corteggiato da diverse squadre, una su tutte, il Chelsea di Maurizio Sarri, allenatore che ha lanciato il belga ai tempi del Napoli e che riabbraccerebbe volentieri nella sua nuova avventura in Blues. Dopo aver già strappato Jorginho, e probabilmente anche Hisaj, come riportato dal Times, Mertens potrebbe essere un altro ex Napoli a raggiungere il suo ex allenatore, nonostante si è sempre dichiarato felice nell'ambiente partenopeo.