Chelsea, Mudryk risponde ad un tifoso: 'Non sono capace? Vieni a giocare uno contro uno per 10mila sterline'

Redazione CM

100 milioni per 4 gol e 3 assist in 25 presenze nella sua prima stagione intera da giocatore del Chelsea. Davvero troppo poco per Mykhaylo Mudryk, esterno ucraino dei Blues che è stato protagonista di uno scambio pubblicato sui social da un tifoso che gli aveva scritto per stimolarlo.



BOTTA E RISPOSTA - "Ma cosa c*zzo ti sta succedendo? Ti sei dimenticato come si gioca a calcio? Non è abbastanza quello che stai facendo, bisogna cambiare qualcosa. Magari potresti fare delle sessioni di allenamento negli 1 vs 1. Quando sei in campo siamo sempre in 10". Al che, Mudryk non ce l'ha fatta a non rispondere: "Vieni a giocare uno contro uno, ci giochiamo 10mila sterline".



SFIDA NON RACCOLTA - Non essendo il tifoso un calciatore professionista, ha trovato un modo elegante di declinare il guanto di sfida: "Bro, a questo punto sono io che darò dei soldi ogni qual volta segnerai. Dai, alla prossima c’è l’Everton. Fai un gol per noi, ti prego". Il Chelsea dovrà evitare la terza sconfitta di fila in campionato contro i Toffees, e chissà se Mudryk risponderà anche sul campo...