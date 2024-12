Chelsea sotto shock, Mykhailo Mudrik positivo ad un test anti-doping

Ha del clamoroso l'indiscrezione riportata nelle scorse ore dal portale ucraino Tribuna e confermata ufficialmente dal Chelsea nelle scorse ore:Il primo campione esaminato ha riscontrato la presenza di una sostanza proibita e ora il giocatore e il suo club di appartenenza sono in atteso del responso delle contronanalisi.La notizia viene rilanciata da diverse testate inglesi, tra cui il Daily Mail, che riferisce che, in occasione della sfida di Conference League contro l'Heidenheim. Da quel momento in avanti, il suo allenatore Enzo Maresca ha giustificato la sua assenza nelle successive partite parlando di “malattia”, ma dalle ultime informazioni che stanno iniziando a trapelare si comprende come le motivazioni dietro questo stop sarebbero ben diverse.Questain merito ai fatti contestati al giocatore ucraino: “Chelsea Football Club conferma che la Football Association si è messo in contatto col nostro giocatore Mykhailo in merito ad un'irregolarità dopo un controllo di routine delle urine. Sia il club che Mudryk supportano il programma anti-doping dell'FA e tutti i nostri calciatori sono regolarmente sottoposti a controlli.”.– secondo quanto riporta il Daily Mail –L'ex Shakhtar Donetsk aveva superato senza problemi il precedente controllo anti-doping effettuato nel mese di agosto e avrebbe fatto sapere di non aver cambiato abitudini e comportamenti da allora.e che l'assunzione sarebbe dunque avvenuta all'estero.Mudryk indossa la maglia del Chelsea dal gennaio 2023, acquistato per 100 milioni di euro: in questa stagione è sceso in campo complessivamente in 15 occasioni, con 3 reti e 5 assist all'attivo.