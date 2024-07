Chi è Francisco Conceiçao, accostato alla Juventus

AFP or licensors

Questo l'ultimo, 21enne figlio di Sergio che gioca nel Porto come esterno destro offensivo di piede mancino, sfruttando le sue grandi doti di dribbling e rapidità. Nel suo più recente passato un Europeo positivo con il Portogallo, coronato dal gol al 93' contro la Repubblica Ceca - al suo terzo minuto in campo in partite ufficiali con la Nazionale - che ha acceso su di lui i riflettori di diverse squadre in giro per l'Europa.Nato il 14 dicembre 2002 a Coimbra, in Portogallo, Francisco inizia il suo percorso di formazione calcistica a 8 anni, quando il padre (Sergio Conceiçao, ex giocatore di Lazio, Parma e Inter, oggi allenatore) torna in patria dopo l'esperienza in Belgio allo Standard Liegi. Aggregato al Belenenses, viene poi subito tesserato dallo Sporting Lisbona, che affianca ad altri gioiellini del calibro di Nuno Mendes.

Dopo sei stagioni con lo Sporting, nel 2017 Conceiçao Jr. segue il padre al Porto. Con l'Under 17, nella stagione 2018-19 colleziona 15 goal in 15 partite e in molti cominciano a paragonarlo nientedimeno che a Leo Messi. Nel 2020-21 Francisco viene inserito pressoché stabilmente in prima squadra, con 17 presenze totali; è in quell'annata che arriva anche l'esordio in Champions League, proprio contro la Juventus. Aveva appena compiuto 18 anni, e anche la Nazionale cominciava ad accorgersi di lui. Ecco quindi la convocazione per la fase a gironi del Campionato Europeo Under 21 del marzo 2021, dove diventa il marcatore più giovane di sempre nel torneo. Meno proficua ma comunque formativa l'esperienza all'Ajax nella stagione 2022-23, in cui accumula 28 presenze con una rete e tre assist. A seguire il rientro "a casa", che gli fa decisamente bene. Per lui, nell'ultima annata calcistica, 43 presenze con 8 goal e altrettanti passaggi decisivi: un "bottino" che gli vale la chiamata del Portogallo per le amichevoli di marzo e giugno, e poi quella per gli Europei.