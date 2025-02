Chi è Halil Umut Meler, l'arbitro di Club Brugge-Atalanta che fu preso a calci e pugni da un presidente in Turchia

GETTY

L’arbitro diè infatti lo stesso che nel dicembre del 2023 fu protagonista, suo malgrado, di un episodio spiacevole per il calcio turco in particolare e per l’intero movimento calcistico.Il fischietto ha premiato i belgi con unnel finale dell’andata dei playoff diun rigore poi trasformato dae che ha fatto andare su tutte le furie i bergamaschi. Inutili le proteste dei giocatori o le rimostranze di, il turco è stato irremovibile e la sua decisione è stata avallata anche dal Var.

Meler è lo stesso arbitro che più di un anno faAllora fu di fatti picchiato dal presidente, Faruk, che, entrato in campo dopo il triplice fischio della sfida con il Rizespor,Non soddisfatto del pugno, il presidente si era accanito sull’arbitro prendendolo apiù volte in faccia insieme ad altri due uomini. La vicenda portò allaturco, come annunciato dalla Federazione calcistica della Turchia e alladello stesso Faruk Koca. Non si è trattato inoltre della prima volta di Meler in una gara europea in cui sono impegnati Club Brugge e una squadra italiana: aveva infatti arbitrato anche, semifinale diche aveva portato i viola alla sfida finale di Atene, poi persa con l’Olympiakos.