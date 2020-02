Chievo Verona-Salernitana 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 28' Giaccherini (rig), 70' Giaccherini



Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Frey, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi (60' Esposito), Giaccherini (85' Vaisanen); Garritano; Meggiorini (56' Ceter), Djorjevic. All. Marcolini



Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli (24' Lombardi) (69' Curcio), Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine; Gondo (50' Jallow), Djuric. All. Ventura



Arbitro: sig. Fourneau di Roma 1



Ammoniti: 20' Segre (C), 23' Akpa Akpro (S), 26' Jaroszynski (S), 45' Frey (C), 49' Cesar (C), 74' Esposito (C)