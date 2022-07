È un caso perché risulta incomprensibile come un giocatore considerato un campione dalla stragrande maggioranza degli addetti ai lavori - per non parlare poi dei tifosi juventini -Chiunque avrebbe potuto approfittarne ed accaparrarselo, portandolo via alla concorrenza. Ma finora non l’ha fatto ancora nessuno.Altra singolarità:Lui ambiva a Real e Barca, ma da Madrid e Catalogna non lo hanno contattato. In Premier fino ad ora solo l’Arsenal ha manifestato interesse, ma non essendosi qualificato per la prossima Champions si è automaticamente esclusa dalla corsa.Ovviamente più dei 7.2 che prendeva alla Juventus. Purtroppo per lui, nessun club sembra intenzionato ad avvicinarsi a quelle cifre.(quindi nel fulgore della propria carriera),Sarebbe il primo caso nella storia del calcio moderno.Marotta, suo grande estimatore, lo ha corteggiato a lungo, moltre a non potergli nemmeno più garantire un posto da titolare dopo il ritorno di(che, faccio notare, come stipendio prenderà 8 milioni); anche ilsi è inserito nell’asta, offrendogliene 4; lo vorrebbe pure la, ma senza fare follie.Piace a tanti, ma nessuno vuole pagarlo come meriterebbe un top player.di non riuscire a fare a meno di parlarne male, come se la cosa mi procurasse un sadico piacere.e come invece abbia fatto bene la Juventus a liberarsi di questo costoso orpello (seppur con grave ritardo, perdendolo senza guadagnarci nemmeno 1 euro).talvolta bello da vedere, totalmente anarchico in campo tant’è vero che è, e con una scarsa personalità, il che lo ha reso raramente decisivo nei momenti in cui contava. Per giunta, nelle ultime stagioni pure molto cagionevole di salute e con un caratterino alquanto impertinente (soprattutto verso allenatore & dirigenti).un giocatore dal talento molto intermittente, cheVe lo ricordate? A 30 anni, e con 119 gol in carriera, gioca ora in Qatar, nel Al – Rayyan. Dopo essere passato da Real e Bayern, dove se ne liberarono quasi subito.A 29 anni, Dybala potrebbe finire al Monza (Galliani ci sta provando) , se non tornarsene addirittura al Palermo, appena acquistato dal munifico City Football Group.