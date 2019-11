Finisce l'avventura sulla panchina della nazionale cinese per Marcello Lippi. In seguito alla sconfitta contro la Siria nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar, l'ex ct azzurro ha annunciato in conferenza stampa le proprie dimissioni.







"Non voglio parlare di questa partita, una squadra dovrebbe dare tutto sul campo e se i giocatori hanno paura di perdere la gara allora non c'è spirito combattivo, desiderio, coraggio. Mi prendo tutta la responsabilità. Guadagno tanti, tanti soldi. E non li voglio rubare: quindi stasera presento le dimissioni, irrevocabili".