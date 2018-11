L'indiscrezione avrebbe ovviamente del clamoroso. E in questo momento sembra effettivamente una chimera: Zlatancon la maglia della, chi lo avrebbe mai detto soltanto qualche mese? Eppure, anche Samuel Eto'o in blucerchiato all'epoca pareva utopia. Alla fine il campione camerunense a Genova ci arrivò davvero. I risultati poi sono stati modesti, ma il colpo ad effetto resta. E qualcuno pensa che Massimo Ferrero possa replicare la giocata.- L'indiscrezione proviene direttamente da Los Angeles, ed è stata raccontata a tutta pagina dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, il patron doriano Ferrero starebbe parlando con i Galaxy di Ibrahimovic. "", scrive il giornale, "Sono contatti, dialoghi, qualcuno dice persino circostanziati. Per sondare, capire". L'ex centravanti di Barcellona e Juve oggi è seguito anche dal Milan, che però valuta anche Pato. In casa rossonera, Ibra e Pato sono alternative, e la voglia di Italia del fuoriclasse svedese potrebbe fare il resto.Già ma come potrebbe atterrare Ibra a Genova? La formula ricorderebbe da vicino quella utilizzata a suo tempo per un altro eroe interista, Eto'o. Trasferimento inalla Sampdoria per sei mesi. E l'ingaggio? Per pagare Ibrahimovic, servono circa. Attualmente a Los Angeles il centravanti di Malmö guadagna 4 milioni netti l'anno, con gli sponsor. E la Sampdoria potrebbe anche raggiungere la cifra necessaria per assicurarsi Ibra nei prossimi sei mesi. Oltretutto, Ferrero ha già parlato con Raiola, nell'estate 2015: quella volta si discuteva di, alla fine non se ne fece nulla. Il sogno Ibrahimovic sarebbe una trovata - anche mediatica - clamorosa. Proprio il genere di Massimo Ferrero.