Quindici giocatrici della selezione spagnola di calcio femminile hanno rinunciato alla loro presenza in Nazionale perché non condividono i metodi dell'allenatore Jorge Vilda. Lo ha annunciato la Federcalcio spagnola (RFEF), specificando che "la situazione attuale colpisce le giocatrici in modo significativo nel loro stato emotivo e nella loro salute e che, a meno di cambiamenti, rinunciano alla nazionale spagnola".



PUGNO DURO - "La RFEF non consentirà alle giocatrici di mettere in discussione la continuità dell'allenatore della Nazionale e della sua squadra tecnica". E, si aggiunge: "Le calciatrici torneranno alla selezione solo se riconosceranno l'errore e chiederanno perdono".