Club Brugge-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La vittoria con il Milan è già in archivio, latorna in campo in Europa per una partita fondamentale: sfida alI bianconeri di Thiago Motta si sono rilanciati con il successo contro i rossoneri ma ora rimettono la testa sulla Champions League e volano in Belgio, a Bruges, per la settima giornata della fase campionato.Una sfida cruciale per la Juve, che fin qui ha collezionato 11 punti e ne cerca altri per tenere viva la possibilità di puntare al passaggio diretto agli ottavi di finale o, quanto meno, blindare la qualificazione ai playoff. Stessa ambizione per il Club Brugge, che di punti ne ha 10.

Tutte le informazioni su Club Brugge-Juventus:: Club Brugge-Juventus: martedì 21 gennaio 2025: 21.00: Sky Sport Uno, Sky Sport 252: Sky Go, NOW: Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis, Jutgla.. Hayen.

: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic.. Motta.- Motta deve fare i conti con le ultime defezioni di Yildiz e McKennie, spazio per gli eroi della partita con il Milan: Mbangula e Weah.- La partita tra Club Brugge e Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).- Club Brugge-Juventus sarà disponibile anche in diretta streaming. Per gli abbonati Sky c'è l'opzione Sky Go, servizio loro dedicato. L'alternativa è costituita da NOW, servizio di streaming legato a Sky, acquistando il 'Pass Sport'.