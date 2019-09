Dopo la due giorni di Champions League, oggi prende ufficialmente il via anche l'Europa League, che vede impegnata ai nastri di partenza la Lazio di Simone Inzaghi: a partire dalle 18.55 i biancocelesti affrontano presso lo Stadionul Dr. Constantin Radulescu di Cluj-Napoca, in Romania, i padroni di casa del CFR Cluj, allenati da Dan Petrescu, nell'esordio stagionale nella competizione valido per la prima giornata del gruppo E, che comprende anche i francesi del Rennes e gli scozzesi del Celtic Glasgow. Un raggruppamento molto equilibrato e un match da non sottovalutare per i capitolini, dopo l'inaspettato ko a Ferrara contro la Spal in campionato: di fronte i campioni di Romania in carica, attualmente primi in classifica, che contano sui gol di Paun-Alexandru e Deac.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Cluj ha perso 4 delle ultime 5 partite disputate nelle coppe europee contro squadre italiane. L'ultimo confronto diretto risale alla stagione 2012-13 nei 16esimi di finale di Europa League contro l'Inter: i nerazzurri vinsero 2-0 all'andata a San Siro e si ripeterono al ritorno in Romania imponendosi 3-0. L'unico successo della formazione rumena nei 6 precedenti contro squadre italiane è il 2-1 contro la Roma all'Olimpico nella fase a gironi dell'edizione 2008-09 di Champions League. Al vantaggio iniziale dei giallorossi firmato da Panucci rispose una doppietta di Culio. Quella fu anche l'ultima stagione nella quale il Cluj giocò una competizione europea prima del ritorno di quest'anno. Anche la scorsa stagione la Lazio affrontò una squadra rumena: ai 16esimi di finale di Europa League i biancocelesti eliminarono la Steaua Bucarest vincendo 5-1 il match di ritorno all'Olimpico (con tripletta di Immobile) dopo avere perso 1-0 all'andata. I biancocelesti sono reduci da una striscia di 4 sconfitte consecutive in Europa League: l'anno scorso infatti persero le ultime 2 partite della fase a gironi contro Apollon Limassol ed Eintracht Francoforte, ed entrambe le sfide contro il Siviglia ai 16esimi di finale.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Mike, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; L. Traorè, Deac.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, V, Berisha, Jony; Correa, Caicedo.





