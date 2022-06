Cos'è il codice partners NetBet?

Come usare il codice partners NetBet

Quali bonus sono attivi con codice partners NetBet “BETCALCIO”?

Bonus benvenuto Promozione in sintesi* Codice Partners NetBet Scommesse 50% fino a 50€ non necessario Casinò 100% fino a 200€ + 50 giri gratuiti + 100 free spins BETCALCIO Invita un amico fino a 100€ non necessario

Come avviene l’iscrizione con codice partners NetBet?

Sul sito NetBet.it e cliccando sul tasto ‘Iscriviti’ si aprirà il form da compilare Il modulo è composto da una prima conferma e 4 semplici step I primi dati richiesti sono quelli personali: nome, cognome, data di nascita, residenza etc. Il passaggio successivo riguarda il documento di identità che servirà a confermare e attivare il conto previo controllo da parte delle autorità competenti Viene richiesto di impostare una domanda di sicurezza, il codice partners Netbet e il limite di deposito settimanale In ultima istanza, confermare termini e condizioni di contratto e di privacy.

In cosa consiste il bonus casinò maggiorato di Netbet?

Alcuni Termini e condizioni che si applicano al bonus casino:

La promozione è valida solo per i nuovi giocatori che hanno completato l’iscrizione su NetBet Casino con il codice partners BETCALCIO , senza deposito si avranno 50 giri gratis (validi per 7 giorni, rigioco 45 e bonus reale convertibile fino a 25€)

, senza deposito si avranno 50 giri gratis (validi per 7 giorni, rigioco 45 e bonus reale convertibile fino a 25€) Si riceve il bonus Casinò / Casinò Live 100% fino a 200€ dopo il primo deposito, i metodi esclusi dalla promozione sono sistemi ewallet come: Skrill e Neteller

Il bonus è valido per 7 giorni dall’apertura del proprio conto di gioco online ed è di tipo Fun Bonus con requisiti di rigioco pari a 45 volte.

Una volta il bonus diventato Reale, dovrà essere rigiocato un’ulteriore volta prima di poter incassare le vincite

Il Bonus o Giri Gratis verranno automaticamente disattivati nel caso in cui il giocatore decida di richiedere un prelievo nell'arco del periodo promozionale.

I giri gratuiti all’invio del documento si ottengono solo tramite registrazione con link partner

Alternative al bonus casinò Netbet

SNAI 5€ + bonus gold fino a 300€ Info sul bonus Netbet fino a 200€ + 50 giri gratis no deposito + 100 free spins alla convalida conto Info sul bonus Lottomatica fino a 260€ + 10€ esclusivi Info sul bonus

Chi è NetBet e quali sono le scommesse offerte?

Il codice partners NetBet, come altri codici, è un codice che si può utilizzare in fase di registrazione. Quando è previsto dagli accordi tra bookmaker e affiliato, il codice serve al nuovo giocatore che si registra per la prima volta sulla piattaforma ad ottenere un bonus di benvenuto, sia esso per Sport o Casinò.Con NetBet e il codice partners messo a disposizione, potrete completare l’iscrizione online e partecipare alle promozioni esclusive previste per il casinòCome abbiamo appena spiegato, anche inserendo il codice partners Netbetnel modulo di apertura conto avrete accesso a un bonus di benvenuto per poter giocare nella sezione casinò del portale dell’operatore NetBet.*A tutti i bonus NetBet si applicano termini e condizioni completi consultabili sul sito Netbet.itUna volta cliccato “Iscriviti” sul sito del bookmaker, basta compilare le informazioni richieste e in ultima fase inserire il codice partners NetBet:Puoi accedere al formulario attraversoCi teniamo a ricordare ai nostri lettori che il codice partners è un elemento facoltativo che non preclude la registrazione online e quindi, l’apertura del conto gioco. Volendo riassumere,sono i seguenti:Se hai deciso di usare il codice, effettuando il primo deposito riceverai automaticamente il bonus di benvenuto casinò equivalente aL’offerta, anche nel caso della promo sui giri delle slot gratuiti, è soggetta a termini e condizioni che vedremo nel paragrafo successivo.Per poter ottenere il bonus di benvenuto casinò e utilizzarlo nella forma corretta, bisogna rispettare i termini e le condizioni dettate da NetBet, che elenchiamo qui di seguito:presenti nel sito ufficiale prima di inserire e usufruire del bonus di benvenuto ed iniziare a divertirsi con NetBet.Se avete qualche dubbio o avete problemi con il portale, il sito NetBet mette a disposizione la pagina ‘aiuto’ per risolvere le domande più frequenti.Nel portale del bookmaker, avete a disposizione anche il servizio clienti per ulteriori domande o tutti i problemi legati al proprio account e basta accedere alla sezione dedicata dove sono presenti i numeri di telefono o la live chat.



NetBet è un operatore di scommesse sportive online e casinò certificato ADM con sede a Malta. Operativo in tutta Europa dal 2001, offre una grandissima varietà di giochi online come le slot Starburst (in questo momento parte della promo di benvenuto), blackjack online e roulette. Come altri bookmaker, sono presenti anche le scommesse sportive (anche in versione live) per chi è appassionato di sport.



Parlando delle scommesse sportive e in maniera specifica del calcio, NetBet offre la possibilità di scommettere sulla maggior parte dei campionati del mondo, anche quelli meno conosciuti come quello indonesiano.



Sono presenti anche le differenti league e divisioni per ogni campionato disponibile.

NetBet nella sua piattaforma, presenta anche altre categorie di sport oltre il calcio e possiamo trovare scommesse per il tennis e il basket tra i più popolari con una buona offerta di tornei a disposizione. Per gli appassionati degli sport di nicchia, possiamo trovare anche molti incontri di golf, football americano, ciclismo e pallamano. Il palinsesto sportivo è stato recentemente ampliato, includendo anche Spettacolo e Esport, tuttavia, non possiamo ancora dire che sia tra i più forniti del settore.



Palinsesto Scommesse

Come effettuare una scommessa con NetBet

Vai sul sito ufficiale di NetBet ed esegui il login dopo esserti registrato

Scegli la categoria di sport che ti interessa e di seguito il paese e il campionato relativo

Dopo aver studiato l’elenco degli incontri disponibili al momento sul sito, possiamo scegliere i match che più ci interessano e sui quali vogliamo fare le nostre scommesse

Ogni incontro avrà delle quote relative , una volta scelta la quota che ci interessa, possiamo inserirla nella nostra schedina virtuale

, una volta scelta la quota che ci interessa, possiamo inserirla nella nostra schedina virtuale A questo punto, scegliamo la modalità di scommessa che vogliamo tra la singola, la multipla e il sistema

Infine, inseriamo l’importo che vogliamo puntare e clicchiamo sul tasto ‘scommetti’ per completare l’operazione

Streaming e Live Betting con NetBet

NetBet è disponibile anche su mobile?

Analisi quote offerte da NetBet

Metodi di deposito e prelievo su NetBet

Visa

Mastercard

Maestro

PostePay

PayPal

Bonifico Bancario

Skrill

Neteller

Sezione Poker Netbet: in arrivo?

Domande frequenti

Come funziona l’offerta Casinò?

Quali sono i codici per attivare i bonus?

Quanti passaggi ci sono per la registrazione?

Dove posso vedere le partite in streaming?

Ora che abbiamo scoperto quali sono le offerte e i giochi online offerti da NetBet, possiamo entrare nel vivo delle scommesse online e definire i passaggi per effettuare la prima giocata.ci sono dei semplici step da seguire e che elenchiamo qui di seguito:Come abbiamo appena visto, per effettuare le nostre scommesse online bastano pochi minuti ed i passi da seguire sono molto simili per ogni bookmakers.Se vogliamo scommettere con il nostro smartphone o se vogliamo scommettere su incontri live, il procedimento è lo stesso. Basta fare attenzione alle quote che in quest’ultimo caso, cambiano velocemente in base all’andamento del match.Un servizio che può fare la differenza quando si tratta di giocare online è quello dello streaming. Ad oggi,: non è quindi possibile vedere le partite direttamente da sito o applicazione mobile.Sicuramente un punto a sfavore di NetBet, considerando che molte piattaforme sponsorizzano questa funzionalità proprio per attirare nuovi clienti.In contrasto alla mancata presenza dello streaming, troviamo invece un’ampia sezione dedicata al live betting (scommesse in diretta) con molti sport coperti, anche di tipo E-sports.NetBet Casinò offre moltissimi giochi online anche in versione live per chi sceglie di giocare tramite mobile da cellulare o tablet in tutta sicurezza.Gli utenti possono accedere alla piattaformain qualsiasi momento e in continuo aggiornamento.Tutti i servizi presenti da desktop come registrazione, primo deposito, accesso alle promo, slot, sono ritrovabili sull’app mobile per il Casinò. Alla data in cui si scrive questa recensione,e dei buoni commenti., ma ciò non toglie le sue funzionalità agli utenti.Sarà possibile quindi continuare a giocare sui vari mercati tramite smartphone, ovviamente dopo essersi loggati.Prima di guidarvi alla vostra prima scommessa online su NetBet, vogliamo presentare brevemente le quote offerte e quali sono le percentuali di ritorno in caso di vincita di una scommessa.Le quote offerte da NetBet sono perfettamente in linea con quelle offerte da altri portali. Per quanto riguarda i payout, anche qui NetBet, rientra nella fascia medio-alta con percentuali standard con ilAnche per i mercati live le quote sono in linea con altri siti. Nel caso delle multiple viene data la possibilità agli utenti di selezionare fino a 30 eventi. E’ presente, tra le promozioni sulla parte sportiva, il, un’offerta comunemente proposta da molti competitor e rivolta agli utenti già registrati. Nel caso specifico, sul portale si può ottenere fino al 130% in più (condizioni e codici legati alla promo sul sito ufficiale).In questo ultimo paragrafo della nostra guida, vogliamo parlare deidal vostro conto di gioco online.L’operatore, mette a disposizione moltissime opzioni di pagamento tra le quali:Vogliamo però ricordare che per lo sblocco del bonus di benvenuto (offerta Casinò) di cui abbiamo parlato precedentemente, non sono accettati i depositi sul conto di gioco tramite gli eWallet Skrill e Neteller.Nonostante la sua ampia offerta di gioco,Una sezione altamente apprezzata dai clienti italiani che però saranno costretti a completare la registrazione con un altro sito se vogliono divertirsi ai tavoli di questo classico gioco.Sono molti i siti che hanno integrato il Poker nei loro servizi di entertainment, tra questi citiamo i più conosciuti sul territorio nazionale:. Sui portali appena menzionati è possibile creare un account di gioco e, in alcuni casi, partecipare a promozioni anche con uso di codici di attivazione. L’offerta spesso si estende anche ad app dedicate dove sono presenti tutti i giochi classici e Texas Holdem nonché regole per giocare.Tutti i nuovi utenti potranno aderire al bonus di benvenuto maggiorato effettuando un primo deposito sul sito (pagamento soggetto alle modalità accettate dalla promo). Si ottiene il 100% fino a 200 euro + 50 free spins (giri gratis) senza deposito se ci si registra con codice e 100 giri gratuiti inviando copia del documento. Offerta attiva per 7 giorni dall’ottenimento. Ulteriori info su Netbet.it.Usando il codiceall’iscrizione si può partecipare sia al bonus Casinò che a quello Scommesse (attualmente non disponibile).I passaggi sono 4 e sono da effettuarsi sul portale ufficiale del bookmaker. Non tutti i campi sono obbligatori, tra gli opzionali c’è quello relativo ai codici promo. In generale, tutto il processo non richiede più di 5 minuti.Purtroppo su Netbet l’utente non può vedere i match in streaming poiché questo servizio non è offerto. Tuttavia è possibile seguire gli sviluppi della partita grazie ad una finestra grafica che simula i passaggi salienti dell’evento in corso.