Bonus benvenuto Promozione in sintesi* Codice Promozionale Betfair Scommesse 5€ + fino a 300€ non necessario Casinò 30 free spin + 10€ + fino a 1000€ non necessario Poker 100% progressivo fino a 1000€ non necessario Bingo Rimborso 25% fino a 20€ non necessario Bonus 4 YOU 30 free spin + 15€ + fino a 2320€ non necessario

Sul sito Eurobet.it in alto a destra si trova il pulsante “Registrati”

Nella prima schermata viene richiesto il codice fiscale

Successivamente nome, cognome, numero di telefono per l’invio di un codice di verifica tramite sms

Altri dati sono obbligatori come nome utente, password, email, indirizzo, data di nascita etc.

A questo punto si può scegliere un bonus di benvenuto tra quelli presenti o decidere di usare il codice promo eurobet (per ogni offerta si applicano tnc specifici).

Conferma, previa lettura, dei termini e condizioni di contratto e di privacy

Per l’assegnazione del bonus non è previsto l’uso del codice promo eurobet, ma l’inserimento è possibile ed è a discrezione del cliente

Il primo deposito deve essere di importo pari o superiore a 10€ , entro 7 giorni (una settimana) dalla registrazione, con i metodi di versamento validi presenti sul sito (fatta eccezione di Skrill, Paysafecard e Neteller)

, entro 7 giorni (una settimana) dalla registrazione, con i metodi di versamento validi presenti sul sito (fatta eccezione di Skrill, Paysafecard e Neteller) Il bonus 5€ non è prelevabile e può essere usato solo su singole, multiple, live con quota fissa pari o superiore a 2.00 entro 7 giorni dall’ottenimento.

e può essere usato solo su singole, multiple, live con quota fissa pari o superiore a 2.00 entro 7 giorni dall’ottenimento. Il bonus 50% fino a 300€ si ottiene scommettendo su multiple (min. quota 4.00) con saldo reale escluso giochi virtuali entro 7 giorni, rigioco pari a 1x.

“ Le classich e” come 1x2, doppia chance, cartellini, risultato esatto, handicap

e” come 1x2, doppia chance, cartellini, risultato esatto, handicap “Le speciali” come allenatore squadra X data Y, trasferimenti/cessioni, triplete speciali Mourinho

Il codice promozionale Eurobet serve per attivare, se questo è previsto dall’operatore, un bonus o una promo di benvenuto riservata ai nuovi giocatori che si iscrivono per la prima volta.Il codice promozionale Eurobet si usa nel formulario di apertura del conto gioco che trovate sul sito Eurobet.it. In particolare, si può scegliere di selezionare un “welcome bonus” o di inserire il “codice promo Eurobet”. L’immagine che segue mostra il campo dove può essere digitato il codice. L’inserimento è a totale discrezione dell’utente e rappresenta un elemento facoltativo.Sì, i bonus di benvenuto Eurobet sono soggetti a termini e condizioni che, al momento, non prevedono l’assegnazione previo inserimento del suddetto codice promo Eurobet. Per partecipare alle iniziative promozionali e giocare basterà rispettare le disposizioni riportate sul sito ufficiale.L’iscrizione avviene mediante compilazione del modulo online che troverete sul sito web Eurobet.it.Puoi accedere al formulario attraverso questo link I passaggi necessari alla creazione di un account di gioco Eurobet sono riassunti di seguito:Come altri operatori di gioco e scommesse anche Eurobet ha previsto dei bonus di benvenuto per i nuovi clienti. In questa recensione ci soffermeremo sull’offerta welcome per le scommesse sportive che prevede:Alcuni Termini e condizioni che si applicano al bonus scommesse:Eurobet non è l’unico operatore in Italia con licenza ADM a proporre incentivi per i nuovi giocatori che intendono giocare online. Di seguito menzioniamo alcune alternative alla promo scommesse Eurobet:Nel caso di, si tratta di un’offerta piuttosto classica che l’operatore propone già da tempo per i nuovi giocatori. La peculiarità è quella di premiare la validazione del conto con un bonus di 5€ più bonus sui depositi successivi. Non è l’unico incentivo proposto ai clienti,per chi è già cliente SNAI. Sul sito, e dalle varie app si accede alla vasta gamma di giochi presenti: casinò, poker, bingo, virtual e ippica, million day e così via.si distingue per una grafica di facile intuito e una sezione scommesse che copre anche eventi extra sportivi: programmi televisivi, spettacolo, politica e e-sport. Anche lui premia i nuovi clienti con varie promo, in alcuni periodo dell’anno, che si tratti di bonus di benvenuto o temporanee.C’è poi, che nelle versioni Casinò e Poker si è fatto conoscere nel territorio italiano per il suo “” (clienti affezionati) e i numerosi premi e tornei proposti quotidianamente. Anche le quote non sono male e non è difficile trovare. Ai bonus di benvenuto si accede con previa registrazione (solo nuovi utenti) e spesso sono legati all’uso e inserimento di codici promo al deposito dedicati all’offerta. Tutte le info sono consultabili sul sito ufficiale che riporta anche i termini e le condizioni di partecipazione.Con più di venti discipline sportive e oltre trecento mercati per la Serie A, il palinsesto sportivo di Eurobet si inserisce tra i più completi del settore betting online in Italia. Il payout medio sfiora quasi il 93% per il Calcio e la presenza di scommesse ippiche e virtuali aumenta, senza dubbio, il punteggio a favore del bookmaker.Come per altri siti, anche nel palinsesto di Eurobet: sono infatti coperte le league e i campionati nazionali e internazionali, con possibilità di giocata a dir poco infinite. Tra queste troviamo:A seguire non poteva mancare il Tennis con gli incontri ATP, Slam, Challenger, Itf dove si può scommettere in Antepost ma anche live. Citiamo poi sport di nicchia come il Padel, entrato da poco nei palinsesti dei bookmaker, l’hockey su erba, scacchi e beachvolley.Su Eurobet è possibile anche seguire gli eventi sportivi in diretta streaming e scommettere durante l’evento. Gli sport coperti sono in numero inferiore rispetto al palinsesto ante-post, tuttavia comprendono: Calcio, Volley, Tennis, Tennis Tavolo, Badminton, Basket. Anche i mercati di scommessa sono più ridotti ma non mancano certamente Under/Over, Handicap, la squadra che segnerà il prossimo Goal (Segna Goal) e così via.Particolarità offerta da Eurobet ai suoi clienti è quella di seguire più eventi live allo stesso tempo (fino a 6!).e scommettere in simultanea. Basta cliccare sulla stellina delle competizioni favorite e divertirsi con lo streaming/live.La funzione live streaming è un servizio offerto solo ai clienti registrati, per maggiori dettagli potete consultare il paragrafo: “Prima di scoprire quali sono le modalità di deposito su Eurobet cercheremo di individuarePrima di tutto, secondo leggi nazionali, la registrazione (sia essa online o in agenzia), è permessa ai soli clienti maggiorenni residenti in Italia. Per ogni gioco (slot o casino) e per puntare sulle partite o competizioni, bisognerà essere registrati (con invio documento) e avere un conto attivo (ovvero con saldo positivo)., soprattutto se si vuole partecipare al bonus Eurobet. Per maggiori dettagli sui bonus Scommesse, Casino, Poker, Bingo e Multi-bonus, potete consultare i termini e le condizioni sul sito ufficiale Eurobet.A quel punto, dopo la validazione del conto (e documento) e il controllo da parte delle autorità competenti in tema di gioco online, sarete pronti ad effettuare la prima giocata.Si seleziona l’evento sportivo dal pannello a sinistra, si clicca sul tipo di mercato sul quale si vuole puntare (1x2, vincente, under/over etc.), si sceglie l’importo della giocata e si clicca su “scommetti ora”. La schedina entra in un processo di validazione prima di essere accettata e diventare valida. Dopo di ciò, si aspetta l’evento con possibilità di vederlo in diretta streaming direttamente dal sito.Se il codice promo Eurobet non è un elemento vincolante ai fini dell’assegnazione del bonus, lo è invece il metodo di deposito scelto. Bisogna fare attenzione ai tempi e alle modalità di ricarica del conto, poiché non tutti i depositi sono ritenuti validi per la promozione.Vediamo quali sono i metodi accettati dal sito e poi quelli che sono esclusi dalla promo:, ad eccezione dei bonifici che potrebbero richiedere un 2-3 giorni. Anche ilsi abbassa a 5€ nel caso di Bollettino postale e Ricarica Eurobet.I metodi Eurobet che escludono il giocatore dalla partecipazione alla promozione di benvenuto sono:I clienti possono anche ottenere il bonus registrandosi da punto vendita. In questo caso, però, il primo versamento dovrà essere con Ricarica Eurobet.Per quanto riguardae non le somme depositate che non sono state ancora giocate (a patto che non si voglia chiudere il conto). Non ci sono commissioni sui prelievi e i tempi variano dal metodo scelto (di solito 1, 2-3 giorni):Nella parte iniziale di questa recensione su bonus e iscrizione con codice promo Eurobet, ci siamo soffermati principalmente sull’offerta di benvenuto scommesse e sulla sezione Sport. Abbiamo detto anche che, per prendere parte alle iniziative per i clienti che hanno un nuovo conto gioco, non è necessario alcun codice bonus.Ma il bookmaker non presenta solo servizi per seguire le partite live, vedere i match in streaming e seguire le statistiche dei vari sport. Su Eurobet potrete accedere anche ad unaL’offerta di giochi per ogni categoria sopra citata è in linea con il mercato. Certo, non si può dire che Eurobet sia tra i Casinò online più ampi in Italia, come ad esempio Casino Mania che permette addirittura di selezionare tra i vari fornitori di giochi, maNon può mancare il bonus Casino di benvenuto per tutti i nuovi giocatori che sceglieranno di aprire un conto su Eurobet. Se invece si vuole approfittare di più bonus contemporaneamente, quindi anche per Poker e Bingo, si può selezionare Bonus 4 YOU al momento della registrazione, senza digitare il codice promozionale Eurobet. Tutti i termini e le condizioni sono consultabili sul sito ufficiale.Tutti gli operatori di giochi e scommesse sanno quanto è importante per l’utente accedere ai servizi di entertainment e deposito via telefono. Pertanto, anche Eurobet si è mobilitato per offrire una gamma di applicazioni mobile utili ai nuovi clienti. Le app sono scaricabili online via gli Store di Apple o tramite QR code per Android. In particolare, per ogni sezione che segue, troverete un’app dedicata a:Si accede via smartphone e tablet (o iPad) e con l’app si possono eseguire tutti i passaggi necessari alla registrazione online, primo deposito, effettuare il login nell’area gioco casino, poker e così via.Anche i bonus casinò, poker e bingo possono essere riscossi via app, dal momento che tutte le funzionalità sono le stesse della versione desktop.No, una volta registrato (con o senza partecipazione bonus o inserimento codice promo), l’utente ha diritto ad un solo account di gioco attivo. Si può sempre chiedere la chiusura e aprire un altro, dopo che siano trascorsi 15 giorni.Per autolimitazione si intende: o la somma massima di deposito che il cliente fissa prima della registrazione, o l’esclusione da uno o più giochi.Per ogni offerta promozionale e per giocare bisognerà leggere i termini specifici della promo e rispettare le condizioni. Nel caso degli incentivi di benvenuto, essi sono rivolti esclusivamente ai nuovi utenti dopo che avranno completato il processo di iscrizione.Per ogni dubbio gli utenti Eurobet possono contattare il servizio clienti tramite uno dei metodi messi a disposizione oppure consultare la sezione FAQ (domande frequenti) e guida del sito internet.