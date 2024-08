Com’è andato l’esordio di Coulibaly con il Lecce

Getty Images

Il Lecce ha scelto. L’anno scorso il maliano è retrocesso in Serie B con la Salernitana ma le prestazioni in maglia granata gli sono valse la conferma in Serie A. Arrivato in giallorosso a pochi giorni dalla prima giornata di campionato, nel debutto con l’Atalanta Coulibaly è andato in panchina entrando nel finale di gara.- Il Lecce ha perso 0-4 al debutto in campionato - doppietta dei nuovi acquisti dell’Atalanta Brescianini e Retegui - Coulibaly è entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Pierret sul 2-0 per i nerazzurri. Piazzato davanti alla difesa vicino a Ramadani (al suo posto entrerà Marchwinski nell’ultimo quarto d’ora),. Un debutto da dimenticare per Coulibaly, che nelle prossime partite proverà a migliorare il rendimento per convincere Gotti.

- La sensazione però è che alla lunga Coulibaly - se dovesse migliorare le prestazioni - diventerà un titolare del Lecce; nel ruolo di mediano,. Difficilmente in quella posizione verrà fatto fuori Ramadani, più facile vedere Coulibaly al posto di Pierret, anche lui all’esordio in giallorosso in campionato nella sconfitta contro l’Atalanta.