Quanto ha pagato il Lecce Coulibaly

Dopo la retrocessione con la Salernitanadi Luca Gotti, arriva in giallorosso dopo 29 presenze in granata nell'ultima stagione tra campionato e Coppa Italia; da registrare anche un assist nella prima giornata di campionato contro la Roma. Il classe '96 lascia la Salernitana dopo tre stagioni giocate tutte in Serie A diventando un punto fisso della squadra.- Il Lecceche l'aveva preso a parametro zero dall'Angers nell'estate 2021. In estate il giocatore aveva manifestato la volontà di non giocare in Serie B, voleva rimanere ad alti livelli: dall'estero era arrivato anche qualche interesse dalla Francia per un possibile ritorno in Ligue 1, ma il giocatore ha deciso di rimanere in Italia accettando la proposta del Lecce.

- Sulla carta Coulibaly dovrebbe avere un posto da titolare nel corso della stagione; nel 4-2-3-1 di Gotti il maliano probabilmente sarà uno dei due davanti alla difesa, giocherà in mediana insieme a Ramadani. La sensazione è che possa essere lui la prima scelta dell'allenatore con Kaba leggermente più indietro., che arriva da una stagione complicata nella quale non è stato un titolare fisso, ma ora è in cerca di riscatto.