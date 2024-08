Com’è andato l’esordio di Douglas Luiz con la Juventus

Getty Images

Nella prima partita ufficiale della nuova Juventus, sulla trequarti Weah, Yildiz con la nuova numero 10 e Samuel Mbangula, classe 2004 tirato su dalla NextGen e subito in gol all’esordio assoluto in Serie A. Douglas Luiz? In panchina. È entrato nei minuti finali al posto di Locatelli.- L’esordio di Douglas Luiz in partite ufficiali con la maglia della Juventus è arrivato al 79’ della gara col Como, vinta 3-0 dai bianconeri (Mbangula, Weah, Cambiaso) e ancora sul 2-0 quando, con calma ed esperienza di chi arriva da cinque anni di Premier League.

- Partito in panchina nella prima di campionato contro il Como, durante la stagionein mediana per un reparto tutto nuovo composto da Douglas Luiz e Thuram. Poi è chiaro che le partite sono tante e la Juve giocherà anche in Europa, lì in mezzo ci sarà turnover e anche Douglas Luiz rientrerà nelle rotazioni.