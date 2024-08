Quanto guadagna la Roma dal riscatto di Solbakken

J.LEAGUE via Getty Images

Dopo una stagione complicata iniziata in Grecia con l'Olympiakos (8 presenze) e finita in Giappone con la maglia dell'Urawa Red Diamonds (6 gare), Ola Solbekken è tornato in Italia in cerca di riscatto., che entreranno nelle casse giallorosse se la società del presidente Corsi dovesse decidere di prenderlo a titolo definitivo.- Solbakken è un esterno d'attacco che ha stregato la Roma durante una gara di Conference League giocata in Norvegia due anni fa, finita a sorpresa 6-1 per il Bodø Glimt. La squadra di Mourinho è stata affondata dai colpi di Botheim (poi passato alla Salernitana e oggi al Malmö) e

- Se D'Aversa dovesse confermare il suo modulo di base 3-5-2,. La posizione naturale dell'attaccante norvegese è largo a destra in un tridente offensivo, per rientrare e calciare col sinistro - piede preferito - o cercare il filtrante per un compagno. Difficilmente verrà schierato sulla linea dei centrocampisti per giocare a tutta fascia, con il rischio di lasciare troppo scoperta quella parte di campo in fase difensiva.