Come funziona la clausola di Bremer: quanto vale e quando scatta

Gleison Bremer può diventare uno dei protagonisti del mercato estivo. La Juventus non sta pensando alla cessione del difensore brasiliano, ma. Il giocatore a Torino si trova bene ed è un titolare fisso nella squadra di Allegri, se non dovessero arrivare proposte concrete in estate occhio alla clausola presente sul suo contratto.- Bremer infatti ha una clausola rescissoria che. Chi vuole Bremer, per ora, dovrà sedersi a trattare con la Juventus. Che di fare sconti ora proprio non ci pensa, visto che il classe ‘97 è blindato da un contratto in scadenza a giugno 2028 e rinnovato pochi mesi fa. Anzi: i bianconeri, come detto, al momento di vendere Bremer non ci pensano proprio; solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far cambiar idea.

- E in questo senso attenzione alle mosse di mercato della Premier League: in Inghilterra hanno messo gli occhi su Bremer, e nello specifico ilcon qualche sondaggio preliminare dopo averlo fatto seguire in questi mesi. Più indietro il, in seconda fila anche nelle preferenze del giocatore rispetto ai Red Devils. Grande interesse per Bremer anche dalla Spagna, dove l’sta pensando al difensore della Juventus ma anche in questo caso i Colchoneros sono un gradino sotto rispetto al Manchester United.