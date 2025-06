Come funzionano la Lista A e la Lista B per la Champions League

Laè da sempre l'obiettivo più ambito per i club della nostra Serie A e di tutta Europa. Qualificarsi alla massima competizione europea per club è fonte di introiti e guadagni in grado di far svoltare bilanci e incassi, ma, allo stesso tempo, per coloro che riescono a partecipare sono tante le limitazioni che la Uefa impone per la costruzione delle rose. No non stiamo parlando del Fair Play Finanziario, bensì delle ormai celebri "liste Champions".Innanzitutto ogni club deve presentare alla Uefa due tipologie di liste definite "Lista A" e "Lista B". La prima riguarda i calciatori della prima squadra, la seconda quella dei giocatori giovani che non abbiano compiuto ancora 18 anni e che abbiano giocato dai 16 anni in poi per almeno due anni consecutivi con il club che sta presentando la lista.

- La Lista A deve essere consegnata ad inizio anno (solitamente il giorno della chiusura del calciomercato estivo) e può essere parzialmente modificata dopo la finestra di mercato invernale. La Lista B, invece, può essere modificata entro le 24 ore precedenti di ogni partita ed ha cambi illimitati durante l'annoNessun club può avere più di 25 giocatori in Lista A durante la stagione (le sanzioni per le violazioni del fair play Uefa possono ridurre questo numero) e almeno due giocatori devono essere dei portieri. Per gli altri almeno 4 giocatori devono essere giocatori "local" ovvero formati per almeno 3 anni fra i 15 e 21 anni di età nel campionato di provenienza della squadra. Inoltre almeno altri 4 devono essere giocatori formati per almeno 3 anni fra i 15 e i 21 anni di età all'interno del settore giovanile del club che sta presentando la lista. Potenzialmente un club può avere 8 giocatori formati nel proprio settore giovanile e avrebbe ricoperto gli 8 slot dedicati (4+4). I restanti 17 posti sono liberi.