Napoli, le priorità di Conte: i nomi per l'attacco, Di Lorenzo e il dopo-Zielinski

è iniziata l'era: il presidente De Laurentiis ha annunciato ufficialmente l'inizio dell'avventura del tecnico salentino parlando di "rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo" , dunque quella che si avvicina sarà una sessione di mercato estiva assai movimentata. Vediamo allora quali sono le priorità, una per reparto.- Dietro serve un difensore centrale, dato che Kim non è stato mai sostituito adeguatamente; prima, però, Conte dovrà cercare di ricucire lo strappo con il capitano Giovanni, il cui agente ha annunciato di voler fare di tutto per portarlo via dal Maradona.

- L'addio di Piotrchiama un innesto di rilievo anche in mediana. Il polacco sarà un nuovo giocatore dell'Inter, dunque automaticamente una concorrente in meno per, il fratello di Marcus, che gioca nel Nizza e andrà alle Olimpiadi con la Francia, ma è entusiasta all'idea di giocare in Serie A come il padre Lilian.- Via, sarà da riassegnare la maglia numero 9. C'è chi dice che Conte abbia già fatto capire a Romeluche lo aspetta a Napoli in forma, ma sono fresche le. Non dovesse andare in porto Lukaku, che il Chelsea vorrebbe cedere a titolo definitivo, piace molto l'ucraino Artem, capocannoniere della Liga 2023/24 con 24 reti per il Girona.