Come sta Joe Barone? Cosa è successo e perché Atalanta-Fiorentina è stata rinviata

Redazione CM

C'è grande paura per le condizioni di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, trasportato d'urgenza in elicottero in ospedale nelle ore precedenti Atalanta-Fiorentina. La partita è stata rinviata a data da destinarsi, i viola sono rientrati a Firenze senza rilasciare commenti oltre alla conferma della mancata disputa della gara.



LE CONDIZIONI DI BARONE - Barone si trova all'ospedale San Raffaele di Milano, il malore che lo ha colpito ha richiesto un intervento urgente. Al momento non ci sono comunicati ufficiali sulle condizioni del dirigente, che però stando a quanto filtra e alla sollecitudine del trasporto non possono che essere preoccupanti. Ovviamente la partita contro l'Atalanta è stata rinviata per via della gravità della situazione, i viola sono scossi e non possono concentrarsi sul pallone che rotola. Secondo Sky, alcuni dei componenti della rosa sarebbero addirittura stati presenti al momento del malore.