Como-Cosenza: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ultimo impegno di campionato per, l'una contro l'altra nelladi. Un match dal valore capitale per i lariani, che hanno l'opportunità di conquistare la promozione diretta in A senza passare per i Playoff. Contro, la squadra di Roberts e Fabregas troverà i silani invece già salvi.Destino nelle mani del Como, che battendo il Cosenza sarà certo di essere promosso. Un pareggio o una sconfitta, invece, costringeranno Cutrone e soci a vedere cosa farà il Venezia (avanti rispetto ai lombardi negli scontri diretti) sul campo dello Spezia.

Como-Cosenza sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale numero 205) e visibile in tv anche su DAZN scaricando l'app su un televisore compatibile, oppure utilizzando: il TIMVISION Box, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora console PlayStation e XBox.Per vedere Como-Cosenza in streaming, invece, sarà necessario collegarsi sul sito di DAZN, scaricare l'app su cellulari e tablet, utilizzare NOW oppure Sky Go.