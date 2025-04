Como, Fabregas: "Milan o Roma? Nessuna chiamata". Cosa può succedere in futuro

Getty Images

A sole 48 ore dalla sfida contro il Lecce, l’allenatore del Comoha parlato in conferenza stampa, presentato la partita valida per la 33a giornata di Serie A e toccando anche il tema dedicato al suo futuro: "Mi aspetto una crescita importante, le prossime partite mi diranno chi è pronto per restare qui e chi no. Vogliamo alzare il livello, la mentalità deve essere questa, la crescita deve essere importate nelle ultime sei partite. È un momento importante per tutti, i giocatori mi devono fare vedere se sono pronti per il prossimo anno.".

"Le ho viste tutte e due da casa, non sono andato a San Siro, ero troppo stanco. Che giocatore prenderei da loro? Nessuno, siamo a posto così".. Ha riportato una lesione al flessore. Stava recuperando, non è stata una buona stagione per lui. Ora si deve riposare e poi deve ripartire con la squadra a luglio. Per lui la stagione è conclusa. Non è stato un anno facile".

, può essere che possa mandare in campo lo stesso centrocampo di settimana scorsa contro il Torino. Ma Nico è in ripresa sta bene. A parte Sergi Roberto e Dossena, gli altri ci sono tutti e partono con noi per Lecce. Kempf è in crescita, è migliorato nelle ultime settimane. È impossibile essere al massimo in tutta la stagione."Sì è vero, ho tanta tensione, a fine partita domenica ero carico di adrenalina. È stata una stagione dura per me, non abbiamo vinto per 9 partite e c'è stato tanto stress. Non ho avuto mai tempo per riposare, ho passione e non mi voglio fermare".

Nel corso delle ultime settimane,: entrambi i club apprezzano i metodi e la cultura calcistica del giovane tecnico, ma le società sembrano essere indirizzate verso la nomina di un allenatore con maggior esperienza. Un interesse forte, invece, arriva dalla Germania:. Il Como, per lasciarlo partire, potrebbe chiedere anche un indennizzo economico, in virtù del contratto che lega l'ex centrocampista del Barcellona alla società lombarda sino al 2028.