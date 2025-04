Getty Images

Como-Torino, perché non gioca Nico Paz

Federico Targetti

38 minuti fa



Alla consegna delle formazioni ufficiali di Como-Torino, 32esima giornata di Serie A, ci sono un paio di sorprese: non figurano infatti tra i titolari i due trequartisti, Nico Paz per i lariani e Nikola Vlasic per i granata.



L'argentino arrivato dal Real Madrid in settimana non era al meglio per un problemino al polpaccio: era in dubbio e alla fine inizia fuori: giocano Diao, Ikoné e Douvikas davanti.



COMO - Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Ikoné, Douvikas, Diao.



TORINO - Milinkovic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Linetty, Gineitis; Elmas; Adams, Sanabria.