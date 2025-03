Coppa Italia, Milan-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

tornano a sfidarsi, questa volta il derby vale la Finale diSan Siro si accende per il quarto confronto stagionale tra rossoneri e nerazzurri, mercoledì 2 aprile si gioca la semifinale d'andata della Coppa Italia in "casa" del Milan, con il ritorno in programma subito dopo Pasqua, il 23 aprile.Il Milan ha vinto due dei tre precedenti nel 2024/25, uno in Serie A e uno valso la vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: il Diavolo cerca una Finale che manca dal 2018, per poi provare ad accedere all'Europa League attraverso la vittoria della Coppa.

L'Inter invece cerca di vincere il primo derby stagionale (due sconfitte e un pareggio) e cerca di staccare un pass per l'ultimo atto della competizione, per tenere viva la corsa al Triplete.Tutte le informazioni su Milan-Inter:: Milan-Inter: mercoledì 2 aprile 2025: 21.00: Canale 5: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it: Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez.. Conceicao.

: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.. Inzaghi.- Diversi dubbi da entrambe le parti. Nel Milan più Gimenez di Abraham, ballottaggio aperto in mezzo al campo tra Musah e Bondo. Nell'Inter non c'è Asllani squalificato, non recuperano Dumfries e Taremi e anche Lautaro Martinez è in forte dubbio: senza l'argentino, uno tra Correa e Arnautovic accanto a Thuram.- La sfida tra Milan e Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset: il canale di riferimento sarà Canale 5.

- Milan-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc, notebook e computer: attraverso il servizio Mediaset Infinity oppure collegandosi al sito Sportmediaset.it.- La telecronaca della partita sarà a cura di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.