Coppa Italia, via alla vendita dei biglietti per Milan-Inter: prezzi, tempistiche, come e dove comprarli

Torna aria dia Milano:per quello che sarà la. Nonostante una stagione complicata, fin qui, il bilancio èche ne hanno vinte due – una delle quali nella finale di Supercoppa Italiana – e pareggiata la terza. Questa volta in palio c’è un pass per la, trofeo vinto nelle ultime due stagioni dalla squadra di. La vincente del doppio confronto se la vedrà poi con chi riuscirà a passare il turno tra

In vista di questo atteso impegno, il Milan ha comunicato sul proprio sitoin vista del derby di andata, come riportato da Calcio e Finanza. I tagliandi per Milan-Inter sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti: dalle ore 12:00 di venerdì 7 marzo alle ore 23:59 di domenica 9 marzo, ogni abbonato Serie A potrà confermare il proprio posto con listino dedicato, ad eccezione degli abbonati al secondo verde.

dalle ore 12:00 alle ore 23:59 di lunedì 10 marzo, ogni abbonato Serie A al settore Secondo Verde potrà acquistare un posto tra quelli disponibili, con listino dedicato.dalle ore 12:00 di martedì 11 marzo alle ore 23:59 di mercoledì 12 marzo, gli abbonati potranno acquistare fino a 2 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.dalle ore 10:00 alle ore 23:59 di mercoledì 12 marzo, ogni possessore di CRN richiesta tramite AIMC potrà acquistare fino 2 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN richiesta da AIMC.

in caso di disponibilità residua, dalle ore 12:00 di giovedì 13 marzo alle ore 15:00 di venerdì 14 marzo ogni possessore di CRN Card potrà acquistare fino a 2 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.in caso di disponibilità residua, dalle ore 17:00 di venerdì 14 marzo, sarà attivata la fase di vendita libera. Per questa partita non sarà permesso il cambio nominativo.Il costo dei biglietti per Milan-Inter di Coppa Italia parte da 44 euro. Ecco l’elenco completo con le cifre per tutti i settori:

(C-D-F-G) – € 199(P-R) – € 169(N-O-S-T) – € 129– € 139(159-161) – € 109(157-163) – € 99– € 84– € 69– € 59€ 59€ 59(225-227-229-231-228-230-232) – € 89(223-226-233-234) – € 69– € 59

(261-263-265-267-264-266-268) – € 74(259-262-269-270) – € 59– € 54€ 45€ 44