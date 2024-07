Cos'è lo switch plus, la novità del fantacalcio 2024/25

UN ESEMPIO MANTRA

Posso tranquillamente schierare il 3-4-1-2 e mettere in switch una A dietro la mia T, in modo tale da passare al 3-4-3 nel caso in cui la T (trequartista) non sia titolare e la A sì, ma le mie due punte non devono essere due Pc (punte centrali): nel 3-4-3 ci sono due A e una Pc oppure tutte e tre le A. Con due Pc, lo switch non sarebbe possibile.